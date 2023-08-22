国庆群众大会后民调：四分之三受访者担忧生活费高涨

一项在国庆群众大会后展开的调查显示，有四分之三的受访者认为生活费高涨是他们最关心的课题；房价课题也是焦点之一，有高达84%年龄介于16岁至24岁的人，认为本地房价让人无法负担。

李显龙总理星期天（8月20日）发表国庆群众大会演说后，市场调查公司Milieu Insight在星期一（21日）向600名16岁及以上的新加坡公民和居民展开线上调查。调查将受访者分成五个年龄层，分别是16岁至24岁、25岁至34岁、35岁至44岁、45岁至54岁和55岁及以上。

调查结果显示，多数受访者对李总理有关公共住屋政策改变、共同前进配套和活跃乐龄生活的宣布表示支持，但不同年龄层的受访者，对个别课题感受更深。

例如针对住房是否可负担，近四分之三或74%的受访者认为房价过高，这个比率在最年轻的群体即16岁至24岁的人当中，达84%，但只有53%的55岁及以上者持类似看法。换言之，越年轻，越觉得房价高不可攀。

接近七成或68%的人认同政府放宽限制，未来允许单身者可购买所有预购组屋项目的二房式灵活单位。目前建屋局仅允许首次购屋的单身者，购买非成熟市镇的二房式灵活单位。

除了生活费和住房课题，受访者担忧的其他课题还包括本地人口老龄化（44%）、经济衰退（37%），以及诈骗案件不断增加（32%）；担忧被骗的比率在45岁以上者中越加明显，每10人中，有超过四人害怕上当。

至于人口老龄化，六成受访者认为，政府给予了足够支援，但仍有过半或52%的人，对有尊严地老去和舒适地退休，表示担忧。