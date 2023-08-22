国家发展部撤销给AHTC的纠正指令

国家发展部撤销在2020年1月发给阿裕尼—后港市镇理事会的纠正指令，同时就上诉庭裁决致函市镇会，要求厘清工人党主席林瑞莲及秘书长毕丹星，在参与市镇会付款和采购相关流程的具体权力和职责，及是否会对二人采取相应的行动。

国家发展部长在2020年1月向阿裕尼—后港市镇理事会（AHTC）发出纠正指令（Rectification Order），要求市镇会限制前秘书长刘程强和林瑞莲，在指定财务决定上的权限，避免他们再次导致财务疏失。

最高法院上诉庭在今年7月裁决AHTC理事，包括林瑞莲、刘程强、毕丹星，及数名AHTC前职员在执行AHTC付款程序时，有严重疏失。国家发展部决定根据上诉庭裁决，发函给AHTC，要求厘清包括林瑞莲及毕丹星的职责等细节。同时基于林瑞莲、刘程强二人没有违反对AHTC的受托责任（fiduciary duties），决定撤回之前发出的指令。

国家发展部星期二（8月22日）发文告指出，在收到AHTC的答复后，国家发展部长将考虑是否须援引市镇会法令，采取进一步监管行动，以保护委托给市镇会的公共资金。

国家发展部在写给AHTC信件中，要求知道林瑞莲及毕丹星两人在市镇会付款和采访程序中的具体权力的职责、AHTC是否有意根据上诉庭裁决，是否会对行事缺乏诚信（acted without good faith）的二人采取任何行动，及任何其他打算采取的行动。