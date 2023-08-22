科学中心办疫情主题展

缝纫机在赶制口罩、送餐员骑着电单车送餐、居民在隔离区独自用餐，并和家人视频通话……这一幕幕生活场景，不只是人们在冠病疫情中的共同记忆，如今更成为新加坡科学中心新推出的疫情主题展览展品。

由科学中心主办的“Going Viral”疫情展，星期二（8月22日）揭幕。展览以冠状病毒发展史为主线，通过沉浸式视觉体验、互动问答、虚拟互动游戏等寓教于乐的方式，向访客解释冠病疫情背后的科学原理，希望提高大众对疫情的认识，学习病毒的传播、演变和遏制方法。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生为展览主持推介时说：“当冠病疫情暴发时，我们对新型传染病的研究能力备受考验，全球科学界争分夺秒地分析冠状病毒的基因组。”

普杰立说，拥有强大的科学、技术、工程与数学（STEM）行业的人才储备，对于我国的公共卫生事业尤为重要。“我们的研究成果为我国决策者在疫情期间的决定提供基础，让新加坡能够更快速地应对疫情形势变化。”

新加坡科学中心馆长林直明副教授致辞时提到，科研工作者、医疗人员和大众都应从冠病疫情汲取经验。他强调：“再次发生大规模流行病是难以避免的，我们面对的问题是‘病毒何时会再来？’，而不是‘病毒会不会再来？’。”

新展览从即日起至2024年3月在科学中心展出，明年4月5日至5月10日则转往樟宜机场第三搭客大厦展出，之后也会到购物中心、图书馆等地与公众见面。