美元指数走软 海指止跌反弹涨5.85点

美元指数走软推动区域股市反弹。新加坡海峡时报指数在连续七个交易日下跌后，星期二（8月22日）止跌反弹，上涨5.58点或0.19%，闭市报3159.88点。

分析师指出，美元指数下滑，有助于股市反弹。海指今年来一直在3150点至3350点的区间波动，星期二出现短期内的触底反弹。

亚太股市普涨，东京股市上涨1.05%，领涨区域市场；香港和上海股市分别上升了0.92%和0.88%；深圳和首尔股市各涨0.47%和0.28%；悉尼和台湾股市则微涨6.1点和0.18点。

本地股市全场成交量11亿7000万股，总成交额9亿2540万元。上升股334只，下跌股257只。

成份股方面，15只上涨，11只下跌，四只持平。

涨幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者起2.63％，收报0.585元；后者起1.81％，收报1.69元。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别下滑2.87％和1.32％，收报2.37美元和1.5元。