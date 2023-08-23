投资者担忧美国国库债券收益率更高可能导致市场购买股票的兴趣减弱，美国星期二（8月22日）隔夜股市普遍下滑，道琼斯工商指数和标普500指数分别下跌0.5%和0.3%，纳斯达克指数微升0.1%。

随着市场预期利率将更长时间处于高水平，30年期的美国国库债券收益率上升至2011年以来的高峰，导致美国股市持续受压。

新加坡方面，美元指数走软推动区域股市反弹。新加坡海峡时报指数在连续七个交易日下跌后，星期二止跌反弹，上涨5.58点或0.19%，闭市报3159.88点。

星期三（23日）可关注的股票包括：

1. 海庭（Seatrium）星期二闭市后宣布，旗下的Seatrium New Energy（前称KeppelFELS）已向ADNOCDrilling交付了三座钻油台中的第二座。集团预计在2022年至2023年期间，三台钻井平台的总收入至少将达3亿5200万元。

2. 宝德新加坡（Boustead Singapore）在拉丁美洲获得价值3100万元的蒸汽发电机（steam generator）合同，为一艘具有浮动生产、储存和卸载功能船提供蒸汽发电机。这份合同使集团的订单额增加至5亿8700万元，并对明年3月底的业绩和每股盈利产生积极影响。

3. 康福德高（ComfortDelGro）宣布，因总统选举日为公共假期，集团将原定9月1日的派息日提前一天，派发截至6月底每股2.9分的股息。