10亿洗钱案第三被告苏宝林 被扣留期间因心脏问题留医

10亿洗钱案星期三（8月23日）早上又有两名被告的案件过堂，两人被还押多八天进行调查，案件下星期三（30日）再度过堂。

被告苏宝林（41岁）和林宝英（前译林宝颖，43岁）早前因涉嫌10亿元洗钱案被捕，案件星期三早上在国家法院过堂。

苏宝林由柯吴律师事务所（Quahe Woo & Palmer）刑事部门主管苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师的团队代表。

由于起获的房产和豪车价值高达1300万元左右，控方向法官申请继续还押被告多八天进行调查。

控方透露，被告8月15日被捕后，在18日至20日因先天性心脏病入院。因此，控方也申请将被告还押在樟宜医疗中心，以有足够的医疗设施应对被告的情况。

代表律师苏呢尔说，被告的病情可能会有中风或心脏衰竭风险，因此申请让被告保释在外。

他说，被告若保释在外，有专属的医生为他治疗，他仍可以每天到警察广东民大厦协助调查。另外，若他是唯一一名保释在外的被告，也没有和其他被告联系的可能。

控方反对说，因调查目前仍处在初期阶段，所涉金额庞大，除了其他九名被告，为避免苏宝林与其他在外的证人接触，必须还押苏宝林。

法官最终批准控方的申请，让被告还押在樟宜医疗中心，案件展期至8月30日再度过堂。

林宝英的代表律师是俊昭法律事务所的吕俊昭律师，由被告的妹妹所聘。

控方向法官申请继续还押被告多八天进行调查，警方逮捕她时起获价值千万元的五处房产和两辆豪车，需要更多时间追查。

法官批准控方的申请，她的案件将在8月30日再度过堂。