【总统选举】首轮总统候选人竞选广播24日登场

首轮总统候选人竞选广播星期四（8月24日）登场。

资讯通信媒体发展局星期三（23日）发文告说，本届总统选举共设两轮竞选广播时段。候选人可通过四种官方语言发表竞选广播，竞选广播将通过19个电视和电台频道播出。

星期四竞选广播播放的候选人顺序是：黄国松、尚达曼、陈钦亮。第二轮竞选广播的顺序则倒转过来。

竞选广播的时间如下：

英语：晚上7时（CNA、CNA938、Money FM 89.3、One FM 91.3、Kiss92 FM、Power 98）、晚上9时30分（5频道、Class 95、Gold 905）

马来语：晚上9时30分（Suria、Warna 94.2FM）

华语：晚上10时30分（8频道、958城市频道、96.3好FM、UFM100.3、883家FM）、晚上11时30分（U频道）

淡米尔语：晚上9时（Vasantham、Oli 968）

第二轮竞选广播将在下个星期三（30日）播出，两轮竞选广播的时间段一样。

根据资媒局条例，候选人可选用四种官方语言中的任何语言发表竞选广播，但候选人不一定要四种语言都使用。每名候选人每个种语言的发言限时10分钟，不同语言的发言内容必须一样。

此外，竞选广播必须由总统候选人亲自发表，不能由他人代读。