投资者谨慎 本地股市早盘仅微升0.21％

美国国库债券收益率走高让股市受压，促使投资者采取谨慎态度。新加坡海峡时报指数星期三（8月23日）早盘横摆，截至中午时分仅微升6.74点，或0.21％。

本地股市星期三早上高开低走，最高去到3176.57点，但之后无力挺进，截至中午时分表现疲弱，报3166.62点。

海指成分股跌多升少，跌幅最大的是DFI零售集团（DFIRG），下跌1.27%，报2.34美元。丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）的股价涨幅最大，上升1.33%至1.52元。

其他亚洲股市方面，上海和深圳股市延续跌势，截至中午时，分别下跌0.55%和1.08%。韩国和马来西亚早盘股市同样走软，各跌约5%。

美国国库债券收益率走高，导致市场担心投资者对购买股票的兴趣减弱，是股市表现不佳的原因之一。

上周长期美国国债收益率接近16年的最高水平，10年美债收益率最高上升至4.3354%，是2007年11月来的最高。在星期一（21日），30年期美债收益率也上扬至2011年4月以来的高点，为4.47%。

市场研究刊物《The Sevens Report》创办人伊赛耶（Tom Essaye）指出，投资者开始接受美联储可能把更高利率维持更长一段时间，因此延后当局预期削减利率的时间点。

他说：“高利率会持续多长时间，比利率有多高更令人关注。如果鲍威尔（Powell）星期五（25日）暗示把更高利率维持更长一段时间，我们可能要为股市出现更大波动做好准备。”

美联局是否会进一步加息尚不明朗。美联储主席鲍威尔定于8月25日出席杰克逊霍尔经济研讨会并讲话，可能为接下来的利率走向带来一些线索。

富达基金环球多重资产收益基金的管理人埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）认为，市场相信美国能够避开经济衰退，但实际收益率不断上升，还是可能让金融条件更加紧缩。