永续发展与环境部传炸弹威胁 大厦员工紧急撤离

位于史各士路40号的永续发展与环境部疑接获炸弹威胁，大厦内的员工被通知紧急疏散。

《联合早报》接到读者通报，称永续发展与环境部星期三（8月23日）早上疑似接获炸弹威胁，楼中贴出告示称有紧急情况发生，大楼已经被封锁。

楼中员工随后被疏散至大楼门口，大楼也处封锁状态。《联合早报》正在向永续发展与环境部和新加坡警察部队了解详情。

永续发展与环境部长傅海燕在事件发生后约四小时，于下午1时许在脸书上发布消息表示正密切关注事件的发展。

“在老挝万象参加亚细安会议期间，我收到了来自新加坡的消息，称环境大楼发生了安全事件。警方已与现场安保人员进行初步检查，未发现威胁物品。我正在远程密切关注事情发展，并与我的同事保持联系。我想向环境大楼的所有员工和利益相关者保证，他们的安全是我们的首要任务。”