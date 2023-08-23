10亿洗钱案跳阳台被告苏海金 手脚打石膏医院面控

10亿洗钱案第五和第六名被告的案件星期三（8月23日）早上过堂，两人被还押多八天进行调查，案件下星期三（30日）再度过堂。

涉嫌10亿洗钱案被捕的被告苏海金（前译苏海进，40岁）和王德海（34岁），案件星期三早上在国家法院过堂。

据早前报道，苏海金在警方上门时仓皇从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟，他也因此受伤送院。

苏海金星期三在医院通过视讯出庭时，手脚仍打着石膏。他由李及李律师馆郑惠龙律师的团队代表。

控方要求继续将被告还押在樟宜综合医院的病房多八天，若出院则还押在樟宜医疗中心。

控方指出，当局起获价值约1亿6000万的18个房产和豪车，这些资产在被告和其妻子的名下，需要更多时间追查资金来源。

郑惠龙律师说，由于被告从阳台跳下后手脚骨折，需要动手术，因此向法官申请星期三在调查官在场的情况下，与被告见面15分钟，商量动手术的事宜。

因被告的数名家属也在场，郑惠龙也申请将视讯的镜头转向家属，让他们能够见被告一面。

法官批准控辨双方的申请，继续还押被告多八天，并让辩方律师与被告见面15分钟讨论动手术的事宜。

提及家人也在庭上时，被告说：“叫家人放心，我在这里挺好的。”

被告王德海庭上申诉：未曾犯法 警方非法扣留

王德海的代表律师是Lighthouse Law律师事务所合伙管理人黄恒毅律师，由被告的妻子聘请。

警方从王德海起获的房产和豪车价值高达4900万元左右，因此在案件过堂时，控方同样要求进一步还押被告进行调查，以追查资金来源。

王德海在庭上申诉，警方是在非法扣留自己，他在新加坡生活已有五年，从未做过任何非法的事。

法官提醒被告可以在适当时再作出陈词，并批准控方的申请。

两人的案件展期至8月30日再度过堂。