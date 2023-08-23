建屋局委任新承包商完成Punggol Point Cove二期工程

建屋发展局已委任新承包商青建国际（南洋）来完成预购组屋项目Punggol Point Cove的剩余工程。工程预计将在本月底恢复，并于2024年第四季和2025年第一季完成。

建屋局是在星期三（8月23日）答复《联合早报》询问，指当局已经在2023年7月撤换Punggol Point Cove二期工程原有的承包商，并在星期二（22日）委任青建国际（南洋）完成剩余工程。

当局说，所有买家都已收到委任新承包商的通知。委任新承包商的工作是按照规划，在停止之前合同的一个月内完成，所有组屋的预计完工日期仍为之前宣布的2024年第四季和2025年第一季。

建屋局将为新的承包商提供所需的协助，确保交接工作和工程的恢复可以顺利进行。当局也将和新承包商密切合作，确保项目在不影响安全以及质量的情况下，在新的时间表内完成。

当局说：“建屋局了解延后完成组屋工程对买家所造成的不便和困难，我们继续寻求买家的谅解和耐心，我们也会努力完成组屋并交付。”

根据《联合早报》之前的报道，预购组屋项目Punggol Point Cove二期工程有1179个二房式灵活、三房式、四房式及五房式组屋单位，受影响的是其中的五座组屋。二期工程于2019年8月展开，原本的主要承包商是CKR Contract Services私人有限公司。

建屋局已经在去年3月通知购屋者，这些单位的预计竣工日期，将会比原定日期推迟约六至九个月。当局后来与承包商密切合作，监督施工进度并给予援助措施，但二期工程的施工进度仍旧不能达标。今年7月，当局答复本报询问时说，其中的五座组屋将再度延迟三个月，到明年第四季和2025年第一季才能竣工。