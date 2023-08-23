今年首八个月 23人涉酒驾被捕

喝酒开车不小心睡着、驶上中央分隔带、撞上其他无辜车辆等，23人过去八个月涉嫌酒驾被捕，星期四（8月24日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（23日）发文告说，介于20岁至49岁的23名驾驶员，分别在2023年1月至8月期间，因未能在警方例行检查时通过呼气式酒精检测仪测试，抵触酒驾罪名被逮捕。

其中，九名嫌犯还涉及其他交通违规行为。

2023年1月14日，32岁男子在淡滨尼快速公路（TPE）朝往泛岛快速公路（PIE）的罗央道出口前，涉嫌酒驾导致汽车撞上一辆停放着罗厘的后方；另一名43岁男子则在大士8道，涉嫌酒驾导致汽车撞上一棵树；两人也将被控没有谨慎驾驶的罪名。

2023年3月19日，33岁男子涉嫌酒驾闯红灯，接着逆向行驶在在义顺1道，与一辆停放的汽车相撞。他将被控酒驾及危险驾驶罪名。

33岁男子涉嫌酒驾闯红灯，撞上对向停放的另一辆汽车。（新加坡警察部队提供）

2023年2月4日，44岁男子酒驾沿着欧南路行驶时，追撞一辆电单车。他将被控酒驾和未谨慎驾驶罪名。

2023年5月24日和6月9日，两名男子分别涉嫌酒驾，较后被人发现在驾驶座睡着，停在路上的车子造成交通阻碍。两名嫌犯年龄分别为30岁和28岁，涉案地点分别在裕廊西32街和裕廊西1道交界处，以及后港1道。他们将被控酒驾和擅自停车他人造成不便罪名。

2023年5月17日和6月6日，37岁和49岁男子分别被指在维多利亚街和麦波申路酒驾，汽车当时还危险冲上中央分隔岛。两人除了涉嫌酒驾，还因未谨慎驾驶被控。

2023年7月7日，45岁男子被警方路障拦下检查，结果酒精测试未达标。由于男子屡次酒驾，罪成可被判监禁。

根据公路交通法令第67（1）节的酒驾条文，一旦罪成，初犯者可面对2000元至1万元的罚款，或监禁不超过12个月，或两者兼施。重犯者可面对5000元至2万元的罚款，或监禁不超过两年。犯罪者也可被吊销各级执照。