新加坡银行委任瑞信前高管洪权为环球首席运营官

新加坡银行（Bank of Singapore）委任前瑞士信贷高管洪权为环球首席运营官，9月13日起生效。

华侨银行旗下的私人银行新加坡银行星期三（8月23日）公布这项人事消息。现任环球首席运营官蒲甘（Sonjoy Phukan）将离开新加坡银行，另寻发展。

洪权将直接向新加坡银行首席执行官巫毅盛汇报工作，他也将成为银行管理委员会成员。

身为环球首席运营官，洪权将协助巫毅盛针对银行的发展进行策略指导，同时监督主要项目的执行。

他还将领导银行转型、监督其治理和运营，以支持银行在亚细安、大中华和中东等主要市场持续增长。

洪权是一名新加坡人。加入新加坡银行之前，他是瑞信东南亚的首席运营官，也是新加坡分行经理，以及财富管理业务的主管。

洪权在企业治理、新业务发展，以及财富管理服务拥有超过26年经验。

从2006年至2011年，洪权协助瑞信扩展亚洲区域市场和产品类别。这包括在印度孟买开设分行，并和方正证券（Founder Securities）在中国成立合资公司。

巫毅盛形容洪权是一位具有创新精神和前瞻思维的领导者。“他对我们的主要市场有深入了解，也深谙合规、内控与风险管理，这对我们来说是难能可贵的。”

巫毅盛同时感谢蒲甘在过去六年的贡献，尤其是推动银行转型。