【总统选举】竞选期不挂海报横幅 黄国松：借助社媒接触年轻人

总统候选人黄国松不会在总统选举期间张挂实体的海报和横幅进行宣传，而会在社交媒体投入资源，借这个平台与更多年轻人交流。接下来，他也会继续走访选民、商场和不同组织，与民众接触。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松（75岁）星期三（8月23日）中午走访厦门街熟食中心，与公众交流。

他在行程开始前接受媒体访问时说，他的竞选策略是使用社交媒体接触公众，社媒的宣传也获得非常不俗的反应。

“我在社交媒体上投入了大量的时间和资源，以便能更好地与年轻一代的新加坡人交流。我觉得年轻的新加坡人可以把我想传达的信息分享给他们的父母和祖父母，也能和他们谈论我。因此，我不会张挂竞选海报和横幅，而是会依赖社交媒体。”

黄国松坦言，他们的资源非常有限，因此也没有足够人力在全岛各地张挂竞选海报，他希望新加坡人能理解他的处境。

对黄国松而言，若制作竞选海报和横幅，几天后就要将它们取下并作废，是不环保的做法。不过，他仍会印制少量的传单，但会控制印制的数量，以减少浪费。

另外两位总统候选人尚达曼和陈钦亮的竞选横幅和海报，星期二下午已经开始在全岛各处张挂。当被问及不印制海报和横幅是否会让公众觉得本届总统选举没有他的位置，黄国松说：“没有海报和横幅，反而能引人注意......我会通过走访选民和购物商场，以及尽可能到访更多机构等传统的方式，亲自与人们接触。”