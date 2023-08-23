羽毛球世锦赛 我国混双不敌韩国强档出局

我国羽毛球混双夫妻档许永凯／陈薇涵星期三（8月23日）下午在丹麦举行的世界羽毛球锦标赛32强，两局不敌韩国五号种子徐承宰／蔡侑玎出局。

我国组合世界排名第29，韩国组合则是世界第五。两支组合此前只在去年的澳大利亚公开赛交手过一次，徐承宰／蔡侑玎在第二圈三局取胜后，拿下冠军。

但这次交锋不如上次激烈，我国组合首局17比21落败后，虽然次局取得4比0领先，但下来兵败如山倒，多次出现主动失误，最后8比21惨败。

我国同日还有不少选手出战32强，他们都将迎来硬仗。我国二号男单郑加恒将挑战被列为15号种子的香港好手李卓耀。首圈收获对手退赛礼的女单杨佳敏将对垒印度尼西亚的八号种子、印尼女将玛丽斯卡。

星期二（22日）晚上以21比10、21比11轻取英格兰女双克洛伊·比尔切／劳伦·史密斯的我国组合金羽佳／黄嘉盈则硬碰12号种子、中国的李汶妹／刘玄炫。已晋级16强的我国头号男单骆建佑，对垒印度好手普兰诺伊（九号种子）的比赛则将在明天（8月24日）开打。

公众可透过世界羽联官网赛程跟进我国选手的比赛情况。新电信114和115频道、星和209和210频道的SPOTV和SPOTV2频道也将直播世锦赛一号和二号场地的比赛。我国选手本日的比赛中，只有位于二号场地杨佳敏的比赛将现场直播。