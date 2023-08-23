Grab控股第二季净亏1.48亿美元 预测第三季取得收支平衡

在美国上市的Grab控股（Grab Holdings）第二季净亏减至1亿4800万美元（2亿新元），同比改善74％，调整后息税折摊前亏损（adjusted EBITDA）减至2000万美元，同比改善92％。管理层预测集团将在第三季取得调整后息税折摊前收支平衡，比原先预测提前一个季度。

东南亚私召车应用和送餐服务公司Grab控股在星期三（8月23日）发布截至6月底的集团第二季业绩。集团第二季营收同比增长77％至5亿6700万美元，总成交金额（GMV）同比增加4％至52亿4300万美元。

Grab控股总裁陈炳耀在文告中说：“我们在第二季取得了强劲的业绩。我们持续推动关键的可负担性计划和不断扩大GrabUnlimited用户群，支持了GMV同比增长，并创下历史新高。如今，使用Grab的人数比以往任何时候都多，我们实现了迄今为止最高的每月交易用户数目。”

他说：“展望未来，我们将致力于为我们的司机和商业合作伙伴提供工具和服务，提高他们的生产力和参与度，从而使我们的平台对他们更有价值。我们的目标是继续培育一个繁荣的生态系统，使他们能够蓬勃发展，同时为Grab带来可持续增长。”

由于上半年业绩的表现，集团如今预测全年调整后息税折摊前亏损将为3000万美元至4000万美元，比去年改善1亿6500万美元至1亿9500万美元。

Grab股价星期三盘前上涨5.39％至3.52美元。