【总统选举】尚达曼：我并不比对手占大优势

总统候选人、前国务资政尚达曼说，他不认为自己比其他候选人占据大优势，他也非常认真对待这场选战。

尚达曼星期三（8月23日）傍晚走访大巴窑并接受媒体访问时，被问到竞选团队在星期二（22日）提名日很快就张挂大量海报，是否显示他在人力资源上比对手更占优势。

对此，尚达曼说，总统选举的重要性不见得低于大选，他希望也能向不使用社交媒体的选民传达这点。

谈到与民众的接触时，尚达曼说，他不计划办竞选集会，但接下来会办民政会（town hall）。他也会一如既往地在各区走动，与民众交流。

相比其他候选人，尚达曼说，他不认为自己“占据什么大优势。三名候选人各有优点。我不把任何事当做理所当然。这会是一场真真切切的选战，我非常认真对待。”

至于反冠病疫苗组织创办人许晓沛（前译许淑慈）日前指尚达曼仍在一些国际组织担任要职，并且这将有碍于他履行总统职责，尚达曼说，这个说法并没有很好地了解他与个别国际组织的关系。

尚达曼目前仍担任一些国际组织职务，他强调，在履行职务时都心系新加坡的国家利益。

“如我之前数次解释，即使在选举后，无论是否胜选，我都会继续担任一些职务。这对新加坡是重要的。我还是政府的一员时，我担任的每个职务都获得总理批准，当然日后情况不同，但都是为了新加坡的利益。”