召开特别股东大会 联达科技对股东采取法律行动

联达科技（ASTI Holdings）向召开“特别股东大会”的股东（下称有关股东）发出律师信，对他们采取法律行动。

联达科技星期三（8月23日）的文告表示，公司律师已写信通知有关股东的律师，公司正在对有关股东以及那些声称在星期二（22日）“特别股东大会”受委为董事的人（合称“他们”）采取法律行动。这是因为他们试图非法接管公司和其资产，以及公司和集团旗下公司的雇员。

文告透露，黄耀南星期二傍晚电邮公司多人，包括公司的五名董事，声称黄耀南等人已在特大受委为董事，因此将接管公司和集团旗下公司。黄耀南在电邮中称自己是“临时管理委员会主席”，并将在星期三下午3点到公司办事处。公司律师已电邮有关股东的律师，要求黄耀南不要这么做。文告指黄耀南等人召开的“特大”无效。

据知，黄耀男等人星期三下午已被阻止进入联达科技办事处。

联达科技在文告中呼吁所有股东出席将于8月31日下午2点在Lifelong Learning Institute举行的常年股东大会，行使股东的投票权利。

另一方面，新加坡国立大学商学院教授、企业治理专家麦润田星期三在网上发表看法，认为联达科技的常年股东大会不应该举行。在特大被撤除的董事都已经不在位，除非公司董事会已取得法院判决特大无效。新交所监管公司应该指示联达科技不要继续举行常年股东大会。在特大被撤除的董事不应该主持这个常年股东大会，重新委任四名董事的议案也已不再适用。