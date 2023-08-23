Quarz：胜宝工业信托管理内化 准备工作不应超过三四个月

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）第三大股东Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）认为，信托管理内化的准备工作不应该超过三四个月。

Quarz星期三（8月23日）发公开信表示，设立内部管理公司的准备工作不应该超过三四个月。

这个准备工作是由胜宝工业信托的受托机构汇丰机构信托服务公司（HSBC Institutional Trust Services）负责。

Quarz说，受托机构在这方面的任何延误，将损害单位持有者的利益。

Quarz是在与利益相关者、服务供应商和在设立新的管理公司富有经验的专业人士接触后，相信准备工作不应超过三四个月，而它接触的这些人也同意这个看法。这类工作涉及注册成立内部管理公司、人力资源考虑、准备文件以及填写要提交给新加坡金融管理局的申请表格。准备工作完成后，便可以向金管局申请执照。

另一方面，胜宝工业信托的赞助机构ESR集团的管理层星期三在业绩发布会受询时澄清，信托管理的内化其实还未获得批准，这涉及修改信托契约，而修改信托契约必须获得单位持有者75％的高票率支持，但这是“高度不可能”的。

资料显示，ESR集团持有超过20％胜宝工业信托股权，只要ESR投反对票，修改信托契约的议案就几乎不可能获得75％支持率。ESR集团也是胜宝工业信托现有外部管理公司的拥有者。外部管理公司将继续管理胜宝工业信托，直至内部管理公司接手。

ESR集团管理层也认为，如何管理信托是件重要的事。鉴于ESR集团继续是胜宝工业信托的最大股东，集团希望确保胜宝工业信托获得适当的管理。集团肯定会非常密切地关注胜宝工业信托接下来的发展。

胜宝工业信托星期三股价持平于0.385元。