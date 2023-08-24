美国经济出现疲弱迹象，促使投资者加大了对联邦储备局暂停加息的押注。美国星期三（8月23日）隔夜股市全线上扬，纳斯达克指数涨1.59%，标普500指数涨1.10％，道琼斯工商指数涨0.54%。

美国星期三发布的最新经济数据显示，8月份的预估采购经理人指数比预期差，住宅房贷的申请数量也跌至接近30年来的低点。这些经济疲弱的迹象可能让美联储暂停加息，推动股市上扬。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数继续小幅反弹，星期三闭市涨14.30点或0.45%，收报3174.18点。

以下是星期四（24日）可关注的股票：

1. 国际贸易（Intraco Limited）星期四开市前宣布，公司与贸易科技平台和供应链融资方案供应商GUUD达成战略合作伙伴关系，双方将通过交易平台SDAX，推出首个贸易融资和供应链资产货币。

2. RE&S控股星期三发布截至6月30日的2023财年业绩，全年净利下滑19.1%至765万元，每股盈利下滑至2.2分。全年总营收增长12.4% 至为1亿7406万元。

公司建议派发每股0.9分的终期股息，这将使2023财年的每股股息达到1.8分。根据截至2023年6月30日的每股0.275元闭市价计算，股息收益率为6.5%。

3. 爱文思控股（Advanced Holdings） 星期三宣布，公司拟进行共计3868万元的资本削减，目的是冲销截至2022年12月31日的1518万元累计亏损，并将超出公司需求的剩余资本返还给股东，返还方式是每股派发23.20分现金。