美股攀升带动亚洲股市 本地股市早盘上扬

美国隔夜股市全线攀升带动亚洲股市相继上扬，亚洲股市星期四（8月24日）早盘普遍上升，新加坡股市早盘延续涨势。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上升5.70点或0.18％，报3179.88点。整体股市交易量5亿9485万股，交易总值3亿8827万元。全场有263只上升股，下跌股有152只。

海指30只成份股升多跌少，领涨的DFI零售集团（DFIRG）上涨1.71％至2.38美元，领跌的泰国酝酿（Thai Bev），下跌0.86％至0.58元。

区域股市方面，深圳和香港股市表现强劲，分别上升1.14%和1.91%。

SPI资产管理公司交易和市场策略主管英尼斯（Stephen Innes）说：“在美国股市上涨势头的推动下，亚洲股市一片利好。”

市场早前预期美国联邦储备局最早在明年初开始削减利率，但近期不断传来美国经济比预期强劲的消息，熄灭投资者对当局很快会减息的希望。

不过，美国星期三（23日）发布的最新经济数据显示，8月份的预估采购经理指数比预期差，住宅房贷的申请数量也跌至接近30年来的低点。这些经济疲弱的迹象可能让美联储暂停加息，让投资者再度燃起希望。

美股三大指数星期三全线上扬，纳斯达克指数涨1.59%，标普500指数涨1.10％，道琼斯工业指数涨0.54%。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）首席商业经济师克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）认为，8月份的商业活动缓慢，可能影响美国第三季经济增长的力度。

美联备局是否会进一步加息尚不明朗。美联储主席鲍威尔（Powell）定于星期五（25日）出席杰克逊霍尔经济研讨会并讲话，可能会为未来的货币政策带来一些线索。