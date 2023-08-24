逾9000名选民误收两张投票卡 选举局为事件道歉

印刷商错误寄出测试打印的投票卡给9822名选民，选举局正在联系这些选民，以便通知他们正确的选民编号。选举局为这起事件所造成的混乱道歉。

选举局星期四（8月24日）发文告说，当局接到丹戎巴葛集选区部分选民反馈，指他们收到两张印有不同选民编号的投票卡。

选举局说，印刷商Toppan错误把测试打印的投票卡与正确投票卡一起寄给4803户家庭的9822名选民。这些选民当中，9354人收到两张印有不同选民编号的投票卡，另有468名选民则收到两张有同样信息的投票卡。

这些受影响的选民被分配到区内的圣玛格烈女校、东陵民众联络所、华苑小学（Farrer Park Primary School）和立达（Delta）体育馆投票。

选举局正在联系这些选民，以便告知他们正确的选民编号。选民也可以通过Singpass获取电子投票卡上的正确信息。电子投票卡上的信息是准确的，没有受到印刷失误的影响。

选举局为此事件所造成的混乱道歉。

“选举局向新加坡人保证，已经制定程序，确保所有收到两张投票卡的选民，只能在正确的投票站投票一次，因为选民都必须出示身份证，而身份证信息会与投票站的名册核对。”

受影响选民若需要援助，可拨打选举局热线：1800-225-5353。