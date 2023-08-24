【总统选举】黄国松：若总统与总理关系密切 很难客观履行职责

“我认为总统很难在与总理关系密切的情况下，客观地履行职责。”

总统候选人黄国松星期四（8月24日）早上走访锦茂熟食中心，他在回应尚达曼对总统“软实力”的看法时作出上述评论。

他指出，如果总统与总理的关系太亲近，是存在危险的，因为总统的责任是保障和确保某些公共服务职位的任命是公正的，总统必须以新加坡人民的利益为最大考量。因此，他认为总统很难在与总理关系密切的情况下，客观地履行其职责。

尚达曼星期三（23日）接受媒体访问时说，他认为总统是否具备影响政府的“软实力”，取决于总统和总理之间的互动，如果二者相互尊重，那么总统就更能提供独立见解，总统的看法也会被认真看待。

黄国松的未婚妻刘以真（45岁）星期四也陪伴在他身边。两人跟熟食中心里的摊贩交流，也有用餐的民众主动要求与他们合影。

谈到竞选资金与预算，黄国松说自己的竞选活动没有任何政治捐款，因为不想受制于任何人，因此所有竞选资金都来自个人存款。

总统选举法规定，候选人不得在每名选民身上花超过三角钱的竞选经费，或竞选经费总额不得超过60万元，以较高者为准。根据选民登记册上截至8月11日的选民人数，今年的选举花费限额为81万2822元1角。

黄国松补充，团队正在制定线上集会的计划，也许在未来几天内就会宣布详情。