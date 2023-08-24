【总统选举】陈钦亮取消群众大会 以线上研讨会取代

总统候选人陈钦亮因资金和其他问题，宣布取消原先计划举办的群众大会，并改在冷静日的前一天举行线上研讨会。

职总英康前总裁陈钦亮星期四（8月24日）上午走访信佳小贩中心。他在走访前先向媒体宣布这一消息，再接受媒体访问。

他说，大家关注的群众大会因资金、审批等问题而取消。取而代之的是一个线上研讨会，在本月30日晚上9时，即冷静日前一天，于不同社交媒体平台举行。

“我将在脸书、Tiktok和其他获批的社媒上进行Zoom网络研讨会的直播，以代替群众大会。”

问及竞选资金方面的问题，他说：“我的资金主要来自我自己，我必须节俭，我不会花大钱，也会谨慎管理开支。我在职总英康的30年是如此，离开职总英康后也是如此。这次竞选我也同样会这么做。”

陈钦亮指出，自己在花钱前，会评估是否有必要，以及是否具有成本效益。

他透露，他的竞选活动经费应该少于10万元，并感谢为他捐款的人。但他也强调，这笔数目对于一个退休人士来说，仍是“一笔巨款”。

陈钦亮与竞选团队在网上发布了募款的贴文，并在文中说是为响应支持者的要求。

据悉，近日网络上出现了冒充陈钦亮的诈骗贴文，文中附上机构识别号码（UEN），欢迎公众捐款。

针对事件，陈钦亮告诉媒体，他是收到选举局的信件才得知此事，但他目前还未有足够信息和证据去报警。

他说，他将尝试向机构识别号码转账，以查明他们是谁，并在稍后向警方报案。

陈钦亮的竞选团队过后向媒体透露，他们已经报警。记者也已就此向新加坡警察部队求证。