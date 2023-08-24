【总统选举】总统与总理关系亲近能否客观履行职责？尚达曼：取决于个人及政绩

总统若与总理关系亲近，能否客观履行职责完全取决于个人以及他们的政绩。

总统候选人、前国务资政尚达曼星期四（8月24日）中午走访老巴刹。他接受媒体采访时说，人们应根据每名总统候选人的个人特征做出客观判断，“简单的标签化在总统竞选中是没有益处的”。

另一名总统候选人黄国松星期四早上走访锦茂熟食中心时，回应尚达曼周三（23日）有关总统是否具备影响政府的“软实力”的谈话时说，如果总统与总理的关系太亲近，是存在危险的，总统很难在与总理关系密切的情况下，客观地履行职责。

媒体周四中午就黄国松的讲话要求尚达曼回应，他强调，这完全取决于个人以及他们的政绩。

另外，谈及竞选期间走访选民，尚达曼说：“大选期间我会争取到选民的住家，但总统选举就不能够这么做。走访小贩中心和巴刹等热闹地方，并和不同群体举办对话会，是非常有益且积极的做法。”

尚达曼与夫人珍一藤木在午餐高峰时段走访老巴刹，许多上班族纷纷上前要求与他们拍照。

尚达曼也送了一粒黄梨给其中一个水果摊的助手。黄梨是尚达曼的竞选标志。

从尚达曼手中接过黄梨的黄文彬（68岁）说，第一次见到尚达曼本人，觉得他很亲切。“他递给我黄梨的时候，还跟我说旺来（ong-lai）！”