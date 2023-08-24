偷窃惯犯求情：我已经60岁了 反被法官斥责判监28月

惯犯再次因偷窃出现在法庭，求情时说“我已经60岁了”，法官对此斥责他“就因你已经60岁了，更应该吸取教训而非一直犯下同样罪行”，最终判他坐牢28个月。

60岁的苏莱曼面对10项控状，星期三（8月23日）承认其中四项偷窃罪，余项交由法官下判时纳入考量。

主控官指被告是名惯犯，自1993年起就多次因偷窃进出监牢，还曾被判五年的改造性监禁，可如今更是变本加厉，短短三个月内犯下九项偷窃罪行。

被告除了在昇松超市偷啤酒和窗帘（总价值103元），及在露天停车场偷价值约60元的水壶外，还曾为了“报复”行窃。

调查揭露，今年6月17日早上9时许，被告在女皇镇地铁站遇见住他楼上的邻居（66岁），两人为了之前的恩怨大吵。

当天下午1时35分左右，被告到邻居家偷走对方晒在走廊上的裤子。被告当时已因其他偷窃案在协助警方调查。

邻居发现裤子不见后，知道是被告为了报复而干的，随之报警。

被告隔天在中峇鲁广场的眼镜店再次顺手牵羊，将四副总价值712元的眼镜放进口袋后离开。

店员察觉被告可疑，跟着他走到电扶梯处质问他。被告否认偷窃，但离开时却有两副眼镜从他的口袋掉出来。

店员捡起眼镜后继续尾随被告，被告坚持没偷，最终把其余的两副眼镜丢下后逃离。店员报警，被告隔天落网。