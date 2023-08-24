卡塔尔总理访新三天 两国签署五项谅解备忘录

来新访问的卡塔尔总理兼外交部长穆罕默德和我国总理李显龙星期四（8月24日）见证两国签署五项备忘录，增进双方在社会及家庭发展、教育、研发与创新、企业数码化，以及商业机会方面的合作。

卡塔尔总理兼外交部长穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani）星期三（23日）起应李显龙总理邀请，正式访问新加坡三天。

穆罕默德星期四到总统府出席了欢迎仪式和胡姬花命名仪式后，分别同哈莉玛总统和李总理会晤。李总理也为穆罕默德设午宴。

来新访问的卡塔尔总理兼外交部长穆罕默德（前左）在总统府与哈莉玛总统（前右）会晤。两人曾于6月在哈莉玛访问卡塔尔时见面。这也是哈莉玛身为总统，最后一次与访新的国外领导人会晤。（海峡时报）

在穆罕默德与李总理的见证下，两国签署了五项谅解备忘录，增进两国在社会及家庭发展、教育、研发与创新、企业数码化，以及促进商业机会方面的合作。

这是穆罕默德首次以总理身份访问新加坡，他曾以副总理兼外交部长的身份于2019年8月正式访问我国。

这也是哈莉玛身为总统，与访新的国外领导人进行的最后一次会晤。她就任总统后，于2017年10月在总统府接待的第一个国事访问，是卡塔尔国家元首塔米姆（Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani）。

今年6月，哈莉玛应塔米姆的邀请到卡塔尔进行国事访问期间，曾同穆罕默德会面。这也是她担任总统的最后一次国事访问。

哈莉玛星期四在脸书贴文说：“我们重申了新加坡和卡塔尔之间的友好关系，并欢迎自我进行国事访问以来，双边合作所取得的良好进展。”

根据外交部文告，新加坡与卡塔尔第八届高层联合委员会会议将于星期五（25日）召开，由副总理兼国家安全统筹部长张志贤和穆罕默德主持。

卡塔尔—新加坡高层联合委员会于2006年首次召开会议，是两国展开双边合作的主要平台。上一届会议于2016年举行，由张志贤到卡塔尔出席。