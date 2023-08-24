研究：奥密克戎和冠病原始毒株血清型不同 需新疫苗

本地科研人员领导的研究团队鉴定，奥密克戎毒株与冠病病毒原始毒株属于不同的血清型，通过接种或感染原始毒株获得的抗体，无法对奥密克戎变种毒株发挥作用，因此需要更新的冠病疫苗。

由杜克大学—新加坡国立大学医学院领导的研究团队鉴定出冠状病毒的三种血清型（serotypes）。第一种是造成2003年沙斯疫情的第一型严重急性呼吸综合征冠状病毒（也称沙斯病毒，SARS-CoV-1）；第二种是冠病病毒原始毒株（SARS-CoV-2），以及贝塔（Beta）和德尔塔（Delta）变种毒株；第三种则是进化成为独特群体的奥密克戎（Omicron）变种毒株。

虽然奥密克戎变种毒株起源于冠状病毒，但它已在功能上进化成独特群体，并构成第三种血清型。数据显示，冠状病毒原始毒株感染者的血清无法对抗奥密克戎变种毒株或是沙斯病毒。研究小组还发现，奥密克戎新亚变体XBB和BQ.1.1已进一步进化，比原始冠病病毒更类似于沙斯病毒。

虽然不同血清型的病毒可能在基因上相似，但是它们对人体的免疫系统所造成的影响却有所不同。因此，接种针对其中一种血清型病毒的疫苗或感染其中一种血清型的病毒，人体所产生的免疫力可能对另一种血清型的病毒或新变种病毒无效。这表明全球需要能针对不同血清型提供保护的疫苗。

研究团队也包括新加坡国家传染病中心、竹脚妇幼医院、摩纳哥科学中心和非洲健康研究所的科研人员。他们对80名感染各种冠状病毒的未接种疫苗人群的样本进行分析，并确定不同病毒对免疫系统的影响。