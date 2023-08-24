【总统选举】选举局资媒局：陈钦亮不准确描述总统职权 代理人无异议修正讲稿

总统候选人陈钦亮提交给当局的竞选广播讲稿中，对总统职权有不准确的陈述，陈钦亮的选举代理人接到相关通知后，在没有异议的情况下修正了讲稿。

选举局和资讯通信媒体发展局星期四（8月24日）下午发表联合声明，回应陈钦亮同一天上午的言论。

陈钦亮在一份声明中说，他事先提交给资媒局的讲稿中，有三段内容因为“超越总统职权范围”而被要求删除。有关内容包括国家储备金投资策略，以及通过总统办公室影响政府，推行降低生活费、控制房价和保障就业的政策。

陈钦亮认为，有关陈述是他竞选广播中最重要的部分，资媒局“无权以狭隘的方式阐释宪法，要我删除这些陈述”。他说：“我没有时间针对这些段落的移除跟他们争辩，我会单独向资媒局提出（异议）。”

选举局和资媒局在声明中指出，总统候选人获得电视和电台的广播时段，向全国发布选举信息。他们于今年8月12日获悉总统候选人广播的时间和规则，并于8月21日听取简报。所有候选人都必须提前提交讲稿。

联合声明说，陈钦亮原本的讲稿对于总统职权有不准确的陈述。“具体来说，他建议总统可以为储备金的投资策略提供指导并影响政府政策。陈先生的选举代理人在得知这些内容不准确之后，在没有异议的情况下进行了修正。”

选举局和资媒局强调，包括陈钦亮在内的所有总统候选人，都在提名文件上签署了法定声明，确认他们已阅读有关总统宪法角色的说明材料，包括总统可以做什么和不能做什么的具体例子。候选人也签署了自愿承诺书，承诺以庄重、得体且符合总统职权的方式竞选。

选举局和资媒局说：“我们提醒所有候选人，不要在总统职权方面误导公众。”