乌节路新综合玩乐设施10月28日启用 可冲浪滑雪和滑板

公众可从10月28日起，前往乌节路一带的新综合玩乐设施，体验单板滑雪、冲浪、滑板的乐趣。这个设施是亚洲首个让访客在同个屋檐下进行这三种体育活动的景点。

由本地业者The Ride Side设立的综合玩乐设施TRIFECTA，是重振乌节路的系列计划之一。它坐落于爱斯特路（Exeter Road）10A号，占地4万9611平方英尺，约为四个奥林匹克标准游泳池的大小，每天从早上7时开放至午夜12时。

TRIFECTA的滑雪场引进亚洲首个使用虚拟实境（VR）科技的滑雪模拟器，模拟雪山崎岖的地形，可让公众体验在雪山滑雪的速度，并根据地形转换滑雪方向。每个模拟器每小时可供六人使用。单板滑雪爱好者也能在安全的环境下，尝试花式滑雪技巧，如跳跃动作和后空翻等。

冲浪场设有10米宽的波浪池，人造浪最高可达1.5米，这也是本地最深的波浪池。滑板场则有全球首个专为滑板和“陆地冲浪”（Surfskate）而设的混合式碗池滑板场（skate bowl），供公众免费使用。

滑雪场、冲浪场和滑板场的活动开放给六岁及以上的公众参加，其他设施则没有年龄限制。一堂一小时的滑板、滑雪和冲浪课程的收费，分别为54元、90元和108元。

另外，这个综合玩乐设施也设有可容纳70人的餐饮店，以及一家体验式体育用品商店。

The Ride Side总经理吴慧琦说，尽管单板滑雪和滑板等运动在亚洲越来越受欢迎，但本地却没有足够的空间让人们进行这些活动。她希望这些运动的爱好者能在TRIFECTA精进技能，并与更多人分享他们的经验。