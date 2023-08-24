约200人名字没出现在选民册 本届总统选举无法投票

约200名新加坡人虽曾在2020年全国大选中投票，他们的名字却没出现在最新修订的选民册，因此没有收到投票卡，也就无法在本届总统选举投票。

选举局初步调查显示，这些新加坡人当中，部分人在2020年投票时，身份证可能没有被正确扫描，以致系统没有收录他们的选民资料。

选举局星期四（8月24日）发文告说，自8月11日颁布2023年总统选举令状以来，约有200人通知选举局，他们的名字没有出现在7月20日核实完毕的选民册。

上述新加坡人因此没有收到投票卡，无法在本届总统选举中投票。

选举局说，每届选举前，该局会通知选民查看选民册上的个人资料，检查自己的选民资格，如果发现自己被除名，应申请复名。

上届全国大选后，选民在2020年10月5日有第一次机会检查选民资格。选举局配合今年总统选举，曾在今年6月15日起邀请选民查看选民册，并且在7月20日再次邀请选民核查选名册。

选举局说，从2020年10月5日至选举令在2023年8月11日颁布以来，共有3万2807人成功申请复名，可以在本届总统选举中投票。

选举局说，由于选举令已经颁布，按照法律，截至9月1日投票日结束，无法让任何非选民复名。

根据选举局初步调查，部分选民的的身份证号码在上届全国大选中可能没有被正确扫描，系统没有收录他们的选民资料。今年总统选举的投票站会采用更敏感的电子登记仪器。

选举局会联系上述提出反馈的新加坡人，并且会在核实他们的资料后，于本届总统选举后为他们复名，让他们可以在往后的选举中投票。