多个视频含组屋政策假信息 TikTok用户再接更正指示

早前因发布的视频中含有与选票和公积金政策相关的不实信息，而接到更正指示的TikTok用户，又因发布关于公共住屋政策的不实和具误导性信息，星期四（8月24日）接到国家发展部发出的更正指示。这是这名用户七天内第三次接获更正指示。

根据政府打假网站Factually的资料，TikTok用户“dr.ishhaq.jay”在8月17日发布的视频中，指建屋发展局从为预购组屋定价及出售这些项目中获利，这个说法是错误的。国家发展部强调，当局不会从为预购组屋定价和出售的过程中获利，他们在为新组屋项目定价时，会确保住房价格让民众负担得起。

另外，这名用户也在8月18日发布的视频中称，建屋局从出售预购组屋项目中获利，土地管理局在出售用于建造组屋的土地时索取溢价，并从中赚取利润。这些都是不实的陈述。

国家发展部透露，建屋局每个财政年的组屋销售所得都低于它投入的成本，这包括涵盖土地成本和建筑成本的总开发成本，以及公积金购屋津贴。当局澄清，国有土地是以公平市价出售给建屋局建造公共住屋的，这个市价是由首席估价师根据估价原则所独立评估的价格，不是土管局制定的。

国家发展部和律政部星期四（8月24日）发布联合文告说，国家发展部长已指示防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处对“dr.ishhaq.jay”发出更正指示，也向TikTok发出针对性更正指示。

这名用户须发布一则包含更正指示的视频，注明之前的视频含有不实陈述，并提供政府澄清内容的链接。TikTok也须向本地浏览过含有不实内容视频的用户发出更正通知。

文告也说，这名用户在8月23日发布的TikTok视频中声称，他只是因为发出提问，就接获POFMA的更正指示。当局澄清，这是不实的言论，POFMA旨在保护新加坡人免受不实陈述的误导，并不会针对用户发表的意见或提问发出更正指示。这名用户的行为已超出提问的范围，他在多个场合做出影响公众利益的严重虚假陈述。

名为“dr.ishhaq.jay”的这名TikTok用户，本月18日因在视频中称政府可追踪选民将票投给了谁而接获POFMA更正指示；20日，此用户又因发布有关公积金存款的不实陈述而再度接获更正指示。这名用户已在TikTok账号分别上载两则含有更正指示的视频，并设为置顶项目。截至星期四晚上10时，此用户还未对最新接获的POFMA指示作出更正。