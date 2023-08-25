美国股市无力挺进，美国星期四（8月24日）隔夜股市全线下挫，纳斯达克指数跌1.87%，标普500指数跌1.35％，道琼斯工业指数跌1.08%。

美国国债收益率持续上升给股市带来压力，加上联邦储备局主席鲍威尔定于星期五（25日）出席杰克逊霍尔经济研讨会并讲话，投资者在这之前采取谨慎态度。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数星期四闭市涨6.54点或0.21％，收报3180.72点。

以下是星期五可关注的股票：

1. Taka珠宝控股（Taka Jewellery Holdings）发布截至6月30日的2023财年业绩，全年净利增长51％至890万元，每股盈利増至1.61分。2023财年公司总营收为1亿4589万元，较上一年增长40％。公司股价闭市涨1.16％至0.087元。

2. 新加坡能源集团（SP Group）和星狮地产越南（Frasers Property Vietnam，简称FPV）联手，为平阳（Binh Duong）工业园提供综合智能清洁能源服务。

新能源集团星期四发布文告宣布，集团与星狮地产越南签署谅解备忘录，将为星狮地产越南的平阳工业园区提供综合智能绿色能源解决方案，以实现园区的节能和减排目标。星狮地产股价闭市跌0.6％至0.775元。

3. 京信通信系统控股（Comba Telecom System Holdings）发布截至2023年6月30日的上半年业绩，净利增长24.1％至1亿1200万港元（约1935万新元），每股盈利为4.04港分；营收增加6.1％至32亿2800万港元。董事会宣布派发每股1.2港分的中期股息。公司股价闭市报0.205元，无变动。

4. Santak控股发布盈利预警，预计集团截至6月30日的2023财年营收大幅下降，亏损显著增加。营收下降主要是由于精密工程部门的贡献大幅减少，此外，贸易和分销部门的销售额也低于2022财年。营业额下降也导致集团毛利大幅降低。公司股价闭市报0.032元，无变动。