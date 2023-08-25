半决赛小组排第六 珊蒂无缘世锦赛200米决赛

我国“女飞人”珊蒂在本地时间星期五（8月25日）凌晨的布达佩斯田径锦标赛女子200米半决赛中跑出22秒79的成绩，小组排名第六，无法进一步创造奇迹，闯入决赛。

珊蒂在预赛中以22秒57创造了新的全国纪录，凭此成绩拿到了巴黎奥运会入场券，并成为了新加坡首名在田径世锦赛中闯入半决赛的运动员。

和预赛一样，珊蒂在第三组半决赛中从第八赛道出发，在她旁边的是刚刚以破大会纪录夺得百米冠军的美国选手沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson），沙卡里的另一旁则是上届世锦赛200米冠军、牙买加名将谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）。

谢莉卡从约60米开始就逐渐建立优势，之后一骑绝尘，以22秒00率先抵达终点，沙卡里以22秒20第二名的成绩直接晋级决赛。

根据比赛规则，三组半决赛的前两名和另外两名成绩最好的选手将获得决赛资格。

科特迪瓦好手玛丽·瑟约·塔洛（Marie-Josée Ta Lou）虽在与沙卡里的竞争中惜败，但还是以22秒26总排名第六的成绩，成功取得决赛权。

珊蒂的22秒79成绩虽比她在预赛跑出的22秒57新全国纪录慢了0.22秒，在24名半决赛选手中排名第17，无缘决赛，但这依旧是她在200米的第四好成绩。

在半决赛总排名第一的是另一名美国女将、东京奥运会铜牌得主加布里埃尔·汤姆斯（Gabrielle Thomas），她是唯一跑进22秒的选手，成绩为21秒97。