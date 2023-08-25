樟宜机场试用自动登机桥 减少人为失误

樟宜机场试用自动化登机桥，操作员只须在控制屏上按几个按钮，登机桥就能自动停靠在飞机舱门外20毫米的位置进行对接，减少人为失误的风险，整体也能节省人力。

两架自动化登机桥星期五（8月25日）开始在第一搭客大厦（T1）试行，率先采用的是酷航从香港飞抵新加坡的TR981班机。荷兰皇家航空和曼谷航空也有可能下周起试用。

樟宜机场集团星期四邀媒体到T1空侧，了解登机桥的运作。

目前，操作员在飞机抵达时会启动登机桥，登机桥可自动移到距离飞机约半米远的位置，随后就须操作员用控制杆来挪动登机桥，与舱门对接，好让乘客安全地下飞机。

这十分考验操作员的技术，因为他们必须确保登机桥离舱门越近越好，又要避免擦撞。整个过程最长得花两分钟，主要取决于操作员的熟练程度。

目前，操作员须要在登机桥离飞机半米远时，用控制杆来对接登机桥和舱门，这十分考验操作员的技术。（唐家鸿摄）

全自动的登机桥由现有登机桥改造而成，可自动进行飞机抵达前所须做的检查，并采用了10个感应器和摄像机，协助辨认舱门位置和检查舱门和登机桥的距离等，以准确安全对接。

登机桥顺利对接后会亮起绿灯，示意机舱人员开门。新系统的对接时间少于两分钟，在星期四的示范中，速度比现有的半自动登机桥快了六七秒钟。

全自动登机桥对接好后会亮起绿灯，示意机舱人员开门。（唐家鸿摄）

另一个好处是可以减低人力需求。宽体飞机一般上有两扇舱门，每架登机桥都须要有一名操作员负责。登机桥自动化后，只须要一个人就能通过地面上的控制屏，同时操作两架登机桥。

樟宜机场集团机场运作控制董事总经理杨佳泰说，这将能帮助樟宜机场空侧作业朝未来愿景迈进，也就是利用自动化科技提高技术工人的生产力和效率。“我们期待有更多航空公司参与试用全自动的登机桥。”