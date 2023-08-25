受美股下挫拖累 亚太股市早盘走低

美国星期四（8月24日）隔夜股市全线下挫，拖累亚太股市星期五普遍下滑，新加坡海峡时报指数星期五（25日）早盘疲弱，截至中午12时仅微升1.08点或0.03%，收报3181.80点。

海指成份股方面，10只上涨、三只持平、17只下滑。涨最多的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding），股价早盘上涨1.77%至1.73元；跌最多的是泰国酿酒（Thai Beverage），下跌1.74%至0.565元。

亚太股市早盘普遍下跌。日本跌幅最大，为1.98%。香港、深圳和台湾股市也都跌超过1%，分别为1.06%、1.03%和1.45%。

投资者保持谨慎的原因之一，是美国联邦储备局主席鲍威尔星期五将于杰克逊霍尔研讨会上讲话，市场期望从中得到更多关于利率走向的指引，因此暂且采取观望态度。

投资银行咨询公司Evercore ISI副主席克里希纳·古哈（Krishna Guha）认为，鲍威尔很可能会聚焦于短期至中期的经济展望。他说：“我预期当局会做出平衡的评估，而不会突兀地摆出鹰派立场，也不会说任务完成。美联储还没有做到把通货膨胀抑制下来。”

美国股市在鲍威尔发表讲话之前无力挺进，星期四隔夜股市全线下挫，纳斯达克指数跌1.87%，标普500指数跌1.35％，道琼斯工业指数跌1.08%。

市场研究公司22V Research进行的调查显示，78%投资者预期鲍威尔将在演讲中把焦点放在数据上，另有12%认为他会提到当前的金融条件。投资者中，43%押注市场对演讲内容反应不一或无太大反应；37%认为市场将追逐风险；其余则认为市场会选择避险。

美国联邦储备局在7月26日加息25个基点，把联邦基金利率上调到5.25％至5.5％的区间，是22年来最高水平。

根据彭博社的调查，602名受访者中，多达三分之二指出，美联储还未抑制通货膨胀情况。