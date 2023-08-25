【总统选举】遭网民恶意留言 陈钦亮儿子发文替父澄清

近日网上流传总统候选人陈钦亮在总统选举提名日当天，隔着栏杆抱着一名女童的照片，引来网民恶意留言。陈钦亮儿子澄清，女童是陈钦亮的孙女，并批评网民恶意抹黑父亲。

职总英康前总裁陈钦亮的儿子陈文庆（译音，Tan Boon Keng）星期四（8月24日）深夜在脸书发文说，照片中的女童是他的女儿，也是陈钦亮的孙女。他说，有人蓄意从“恶意的角度”截取画面，并指评论区有着“大量恶心的留言”。

陈文庆说，女儿当时在提名日现场支持她的祖父，当他走到栏杆旁拍照时，女儿兴奋地跑过去喊着“爷爷”，随后陈钦亮隔着栏杆，伸手拥抱孙女。陈文庆说，这是祖孙俩亲子互动的时刻，却被网民恶意抹黑，这些网民“应该感到羞愧”。

陈钦亮星期五（25日）早上走访芽笼士乃一带时，未针对这起事件回应媒体提问。

There are posts going around showing maliciously angled photo of Mr Tan Kin Lian holding onto a little girl on... Posted by Boon Keng Tan on Thursday, August 24, 2023

陈钦亮因过去常在社媒发“美女”贴文引发热议。8月22日提名日当天，陈钦亮向感到不舒服的女性道歉，并解释他无意冒犯。

他说：“我确实说过有美女，但这些美女花心思打扮自己，变得有吸引力。当我说她们有吸引力时，大多数人其实觉得很开心。我不知道为什么会有人认为这是负面的。”