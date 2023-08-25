“咖啡馆”之名开邻里酒廊 建屋局终止租约

以经营“咖啡馆”之名在义顺邻里开酒廊，建屋发展局已向单位租户发出终止租约通知，租户必须停止营业，并于8月底把单位归还给建屋局。

《联合早报》早前报道，义顺43街第468A座组屋底层设有一家名为Hood Vibes的酒廊。居民指业者以经营“咖啡馆”之名卖烈酒，晚上有酒客发酒疯打架，干扰社区安宁。

建屋发展局答复《联合早报》询问时说，当局于2023年6月首次收到居民针对酒廊造成噪音、乱扔垃圾，以及顾客吵闹等的反馈。

建屋局随后几次到现场勘察，发现租户确实违反租约条款。单位应该用于经营咖啡馆，全天为居民提供餐饮，但调查发现租户只在下午4时30分至晚上10时营业，而且主要卖酒精饮料。店内没有提供菜单，也没有提供食物选项。

建屋局说，租户必须遵守租赁条款，若当局发现租户违反条款，当局在考虑不同因素后，会采取适当的执法行动。

当局考量的因素包括公共安全是否受到损害、租户是否愿意纠正违例行为、违例行为的严重程度，以及是否有针对租户的投诉。

建屋局说，如果租户没有纠正违例行为，当局可能终止租赁协议，并在必要时采取法律行动。

“在这起案件中，建屋局已几次警告租户停止未经授权使用单位，要遵守租赁协议中规定的用途来经营。即便反复收到警告，租户始终没有配合，继续违反条例。”

建屋局已向租户发出终止租约（Notice to Quit）的通告，对方必须在2023年8月31日之前停止运营，把单位归还建屋局。