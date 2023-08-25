杨莉明：94%中小企业使用至少一种数码工具

使用至少一种数码工具的本地中小企业从2018年的74%，增长到2022年的94%。政府将在下个月发布本地第一份数码经济报告，阐述数码经济如何为本地经济做出贡献，并判断未来的发展和步伐。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明是在星期五（8月25日）出席南洋公共管理研究生院（Nanyang Centre for Public Administration，简称NCPA）的2023连氏善治国际学术会议时做出上述宣布。她指出，报告也将评估本地在发展技术劳动力和帮助企业进行数码转型方面所取得的进展。

杨莉明说：“虽然报告仍处于起草阶段，但一些趋势值得注意。信息和通讯领域是2017年至2022年间增长速度最快的领域，是新加坡数码扩张的关键驱动力以及经济增长的引擎。而数码经济的横向支柱，也就是其他领域通过投资数码技术所取得的增值，也在同一时期取得快速增长，超越其他领域。”

她也指出，在科技采纳方面，中小企业如预期一样，仍然落后于大公司。目前非中小企业的科技采纳率已达到100%，中小企业虽然只有94%，但过去五年取得了20个百分点的增长，也值得嘉奖。

报告出炉后，政府也会继续研究数码经济的不同层面，逐步完整记录数码经济对本地经济的贡献。

科技采纳率指的是使用至少一种数码工具，如数码支付、电子发票、云端计算和电子商铺的企业所占比率。

数码经济包含纵向和横向支柱，纵向支柱包括信息和通信行业，例如在线服务以及电子商务等行业；水平支柱则指其他领域，例如服务业和制造业通过对数码技术的投资，所产生的价值。