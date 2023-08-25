私吞顾客万多元 设计师监五个月

装修公司设计师向顾客收取1万多元装修费却没交给公司，被揭发后落网被控，求情称疫情严重影响收入，有双胞胎自闭儿要养，前妻又另结新欢，他才会干案。

被告赖俊豪（37岁，音译）面对两项诈欺控状，他星期四（8月24日）承认其中一项，另一项由法官下判时一并考虑。他被判坐牢五个月。

庭上揭露，被告当时是一名设计师，从2020年开始为一家位于义顺的装修和室内设计公司Chapter 13 Construct Pte Ltd工作。

该公司除了两名全职处理业务的文员外，还有15名自由业的设计师。设计师的薪酬是工程结束后，公司以佣金方式支付的。

调查揭露，一名顾客和该公司在2021年3月签了合约装修屋子，由被告负责该项目的设计。被告告诉顾客，他是供应商和承包商的直接联络人，装修工程还在进行期间，被告就让顾客直接Paynow付款到他的户头。

顾客分别在2021年6月到9月期间，五次转账共1万5300元给被告，支付木工、电路等的费用。

控状也显示，被告也要求另一名顾客把装修费用直接转给他，这名顾客在2021年10月11日到12月30日之间，转了至少1万元给被告。

公司总裁发现被告向顾客收钱后没有把钱交给公司，于同年12月30日报案。

被告于2023年7月被逮捕，至今未对公司作出补偿。

被告没有代表律师，他求情时说，一般在完成工作后的两个半月后才会收到公司给的薪酬。疫情期间，他的收入更是受到严重打击，一般在项目完工后的九个月，甚至是一年后才会收到薪酬。

他说，家里还有一对四岁的双胞胎自闭儿，只有他一人赚钱养家，前妻已另结新欢。