我国与18国海军举行反恐演习

新加坡海军8月14日至25日参与了“东南亚合作与训练”（SEACAT）多边演习。

这项常年演习由美国海军牵头。共19个国家的代表通过演习增进合作和信息共享，加强对海上恐怖主义和抢劫等威胁的应对能力。

其他参加演习的国家是澳大利亚、孟加拉、文莱、加拿大、法国、德国、印度尼西亚、日本、马来西亚、马尔代夫、新西兰、菲律宾、韩国、斯里兰卡、泰国、英国和越南。

根据国防部星期五（8月25日）发出的文告，本届演习涵盖一场为期三天的海事安全研讨会、登船搜查和无人机系统相关的工作坊，以及海上演习。

研讨会上，我国海军资信汇合中心（Information Fusion Centre，简称IFC）也汇报了区域海事安全局势的最新发展。

海上演习阶段的总部设于新加坡号—樟宜海军基地里的樟宜指挥与控制中心。各国联络官利用IFC的实时信息共享网络系统进行信息结合与辨识，侦测可疑船只，各国海军和海岸卫队再调派海上和空中装备前去调查和解除威胁。

SEACAT自2002年首次举行，至今已举行22次。国防部说：“海军参与SEACAT多年，反映部队对海事安保方面的实际合作，以及与本区域和世界各地海军和海岸卫队不断建立联系的鼎力支持。”