虚假申报工作准证 劳务中介监四周

劳务中介为赚取佣金而替外籍女子虚假申报工作准证，女子在本地从事违法活动被捕后东窗事发，中介被判监禁四周，日后禁止从事相关工作。

根据人力部星期五（8月25日）发布的文告，被告是44岁的李百利（译音），案发时在劳务中介公司C1EA Pte. Ltd担任要职。

人力部说，一家海外代理公司在2021年8月联系被告，希望他协助雇用一名计划到本地寻找零工的女子李桂玉（译音）。被告为日后继续从这间代理公司获得工作准证转介并赚取佣金，答应为女子虚假申报工作准证。

被告随后与另一间企业Liquidlab Communication Pte Ltd董事谢晨义（译音）串谋，以劳务中介的身份，在工作准证申请中虚假申报说女子将在Liquidlab担任销售员。

女子在2021年10月获得工作准证，并抵达新加坡寻找工作，期间没有在Liquidlab任职。她在同年11月17日因从事违法活动而遭逮捕，在接获警方严厉警告后被遣返回国，未来禁止在本地工作。

被告则因抵触雇用外来人力法令，同时涉嫌另一项虚假申报的指控，经法官考量后被判坐牢四周。他也被终身禁止在中介行业工作。

人力部强调，雇主和中介在申请工作准证时，必须确保呈报资料真实与完整。根据雇用外来人力法令，虚报资料者可判坐牢长达两年，或罚款高达2万元，或两者兼施。