人民币清算行十周年 新加坡成最大离岸人民币中心之一

亚细安已经成为中国最大的贸易合作伙伴。新加坡是亚洲重要的外汇中心和离岸人民币中心，总部设在新加坡的金融机构将在中国和亚细安国家之间发挥重要的中介作用，帮助企业部署和投入资金。

新加坡金融管理局助理行长（开发与国际）兼首席可持续发展官柯丽明星期五（8月25日）出席中国工商银行新加坡分行主办的“融通世界 共创发展——2023人民币国际化论坛暨新加坡人民币清算行十周年庆”活动时，作出以上表示。

新加坡在2013年推出了人民币清算协议，成为大中华区以外的首个拥有人民币清算银行的地区金融中心。同年，中国人民银行授权中国工商银行新加坡分行担任新加坡人民币业务唯一清算行。

柯丽明指出，10年过去，新加坡已成为中国以外最大的离岸人民币中心之一。截至去年12月底，新加坡的人民币存款总额达到1760亿元人民币，比五年前增长了15%；以人民币计价的贷款达到490亿元人民币，比五年前增长了18%。

中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌通过视频致辞时说，新加坡是与中国开展人民币跨境收付规模第二大的境外国家，今年1月到7月的收付规模合计2.67万亿元人民币，约占同期全部人民币跨境收付总额的十分之一。

中债-工行绿色债券指数在本次论坛中举行了新加坡交易所挂牌仪式。该指数由中国工商银行与中央结算公司联合编制，是业内首支基于最新市场标准、可复制跟踪的银行间绿色债券指数，覆盖绿色金融债、绿色企业债、绿色债务融资工具等主要品种。