全岛肃毒行动逮捕130人 最小仅15岁

中央肃毒局在全岛展开两周执法行动，逮捕130名涉毒男女，包括一名年仅15岁少女和一名17岁青年，他们在被捕过程中甚至爬出窗外躲在墙沿，但最终被肃毒局人员劝回。

中央肃毒局星期六（8月26日）发文告说，当局在本月14日至25日展开执法行动，起获市价总值约45万3800元的毒品，以及1500多元现金。

这包括1318克的海洛因、2535克大麻、486克冰毒、188克的克他命、62克和311颗爱他死药丸、306克新化合致幻药（New Psychoactive Substances，简称NPS）、213颗艾利敏5号药丸、51枚俗称“毒邮票”的麦角酸酰二乙胺（LSD）、11个含有四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol，简称THC）的电子烟、三瓶美沙酮（Methadone），以及六瓶羟基丁酸钠（GHB）液体在内的多种毒品。

这次执法行动涵盖全岛不同地点，包括加冷、马林百列、白沙及兀兰。

在本月14日的行动中，肃毒局人员收到通报后，稽查位于兀兰81街附近的一个二楼住宅单位，逮捕八名年龄介于15岁至59岁的男女。由于单位内的男女拒绝开门，执法人员得破门而入，当中一名15岁少女和一名17岁青年为逃过追捕，从单位卧室窗口爬到墙沿，过后被执法人员劝服回到单位。

其余六名嫌犯年龄介于37岁至59岁，他们也在被捕过程中极力反抗，但最终被肃毒局人员制伏。当局在单位内搜出大约1克的冰毒、一颗爱他死药丸和不同吸毒用具。执法人员也在单位楼下的地板上起获约7克的冰毒和不同吸毒用具。

本月23日，肃毒局人员突击位于锦茂路附近一个住宅单位，逮捕一名24岁新加坡籍男子和一名19岁新加坡籍女子。当局从单位内搜出约2485克的大麻、269克冰毒、62克爱他死药丸、288克新化合致幻药、100颗艾利敏5号药丸、51枚毒邮票、11个含有四氢大麻酚的电子烟及四瓶羟基丁酸钠（GHB）液体。

另一名相信涉案的29岁新加坡籍男子过后也在附近被逮捕。

案件还在调查中。