小学明年新母语教材添更多科技教具 鼓励学生课外自发学习

小学母语课程明年将增添更多科技教具，如电子版图书、帮学生学习汉语拼音的动画等，旨在通过多种形式协助学生掌握母语，鼓励他们在课外自发学习并使用母语。

现有的华文课程《欢乐伙伴》自2015年推出，明年上小学一年级的孩子将是首批使用更新版教材的学生。

陈振声（中）呼吁家长，在家打造讲母语的环境，陪孩子一起阅读，有意识地为孩子打好母语基础。（白艳琳摄）

教育部长陈振声星期六（8月26日）为母语学习论坛主持开幕时，宣布更新教材的计划。他致辞时说，教育部检讨了现行的母语课程，向超过1万1000名学生，以及5000名家长和教师收集反馈。尽管反馈正面，但他们也提出学生在课堂以外没有太多机会使用并学习母语的问题。

四方面改进教材 促进学生对跨文化认识

教育部将通过四方面改进教材，包括加强对“21世纪技能”，促进学生对跨文化的认识。他举例说，小一的一篇马来课文将向学生介绍薄饼，并通过来自菲律宾的故事主人翁介绍当地的春卷Lumpia，借由这些例子让学生认识区域的不同文化。

第二，课程也将采用多种形式（multi-modal）帮助学生从视觉、听觉等方面学习语文。例如，推出纸版和电子版的大图书和读本来鼓励学生阅读。学生在家就能利用电子书的互动功能，阅读图书。

第三，新教材将继续贴近日常生活，让学生有更多机会运用母语。例如：让学生以母语写歌词、写社交媒体贴文来表达看法。

最后，课程也增添更多科技元素，鼓励学生自主学习。他举例说，教育部制作动画，由动画主人翁通过有趣诙谐的故事，带领学生学习汉语拼音，掌握汉字的发音。

现有的学生学习平台（简称SLS）已为母语学习增添语音评估和文字转语音的功能，支持学生自主学习，提供及时的反馈。

应让孩子年幼时多接触母语

陈振声呼吁家长，在家打造讲母语的环境，陪孩子一起阅读，有意识地为孩子打好母语基础。研究已显示，孩子在年幼时多接触母语，这将有助于他们日后掌握好母语。

他强调，即使孩子在学前阶段花更多时间在母语，这并不会显著地影响他们长远的英语能力。孩子可能在初期时的英语较弱，但上了学多使用后，英语会跟着进步。

许多家长认同双语能力的重要性，却无法为孩子打造有利于学习的环境，一些把这工作“外包”给增益学习中心。有鉴于此，本地的中年阶层一般上有双语能力，较年轻群体更多的是有较强的英语能力。

新加坡政策研究所的一项调查反映，超过三分之一的新加坡人对英语更有共鸣，比率比对母语有共鸣的人增长更多。

陈振声说，这是令人关注的现象，如果什么都不做，我国将失去双语能力的优势，社会各方须积极推广母语学习。新加坡在许多护照指数榜常名列前茅，但我们能为世界接轨的双语能力是同等重要的“护照”，应当珍惜。

母语学习论坛星期六在新达城会展中心举行，入场免费。