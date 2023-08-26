去年六起电动车火患 民防设模拟设施加强训练

有别于一般的燃油车火患，电动车的高压电池受损起火时更难扑灭。随着电动车在本地日渐普及，新加坡民防部队为此设置了模拟设施加强训练，并完善针对电动车的灭火流程，防范于未然。

我国去年共发生204起涉及车辆的火患，同比2021年的155起上升31.6%，其中有六起火患涉及电动车（包括纯电池和混合动力车）。

民防部队发言人告诉《联合早报》，尽管上述统计数字相对较少，但民防部队意识到，电动车的高压电池可能会发生热失控（thermal runaway），即造成电池不断加热而分解起火等罕见事故，民防因此也做好准备随时应变。

位于民防学院内的模拟综合用途大厦（Flash Point）就设置了电动车充电桩，供学员身临其境接受专业培训。教官按下火烧开关，一辆铁皮电动车随即着火，消防员须在特定时间内依据标准作业程序扑灭火势，方可达标。

民防学院副院长纳济姆（Mohamed Nazim）上校受访时说，与传统燃油车一样，水仍是扑灭电动车火患最有效的方法，但用水量相较之下会更大，起火的电池不一定位于引擎盖内，使灭火行动更具挑战。

“因此民防部队目前针对电动车火患的做法是，首先使用灭火毯覆盖整个车身，以阻绝氧气助燃，再持续不断射水降温。这已证实能有效阻断大部分的车辆火患，民防部队也会继续关注全球市场，引进合适的灭火设备测试和评估，并与陆路交通管理局、内政科技局等海内外机构合作，探究新方案。”

除了综合用途大厦和毗邻的模拟地铁站，民防学院也增建了防火研究中心、全国紧急医疗培训中心、高空搜救训练馆（Enterprise）、室内烟火特性训练设施，以及地下隧道（Odyssey），根据不同场景提供培训。