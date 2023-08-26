兀兰综合交通中心办学习之旅 鼓励公众改变生活习惯

公众在兀兰综合交通中心踏上学习之旅，主办方希望他们对公共交通如何缓解全球暖化有更深的了解后，会重新思考个人通勤习惯，为环保尽一分力。

由新加坡生态基金（SG Eco Fund）支持，SMRT巴士和地铁，与绿色社会企业绿导（Green Nudge）合作，星期六（8月26日）在兀兰综合交通中心举办“SMRT绿色学习之旅”（SMRT Green Learning Trail）。

这个活动旨在提高公众对绿色生活的意识，尤其是乘搭公交的益处，以此鼓励他们改变生活习惯，减少个人碳排放。

绿导创办人王利成接受《联合早报》访问时说，乘搭公交是减少碳足迹的方式之一。“我们希望参与者对环保有更深刻的认识，不要把生活中的大小事视为理所当然，为保护地球尽一分力。”

SMRT也在活动上推出NaviLens Go手机应用，公众通过应用扫描地上的彩色标示，就能按照手机上出现的箭头走到候车棚等地点，为导航带来便利。

除了兀兰综合交通中心，公众也可在武吉班让和蔡厝港巴士转换站使用这个应用。SMRT在2024年接手管理裕廊西巴士转换站后，也会在转换站推行应用。

SMRT早前推出类似的应用NaviLens，但之前的应用的服务对象是视障者。因此，新应用推出后扩大了服务对象的范围。

SMRT巴士副董事经理倪政权说，NaviLens Go使用增强现实技术，为乘客提供易懂的指示，帮他们更轻松地在巴士转换站导航。

“公司会继续为乘客和居民提供无缝和无忧的通勤体验。”