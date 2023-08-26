不法之徒或借总统选举进行诈骗 警方促公众慎防选举骗局

不法之徒可能在总统选举期间冒充政府官员或候选人进行诈骗，警方发文告提醒公众切勿上当。

新加坡警察部队星期六（8月26日）发文告提醒公众，在本届总统选举期间应该保持警惕，避免坠入任何可能利用选举来行骗的圈套。

警方指出，不法之徒在这个期间可能冒充政府官员或候选人向受害者索取银行或个人信息，例如银行户口登录资料或一次性密码（OTP），或者是盗用他人照片以冒充身份诈骗，例如让受害者转账给他们。

警方劝请公众勿随意转账给他人，或者与他人分享银行资料以及OTP等信息。

互联网和社交媒体脸书上近日流传着不同照片，内容是一个看似与选举局网站相似的页面，称只要点击页面的链接，就能协助他们再次登记在选民册中。

对此，选举局发言人回复《联合早报》询问时指出，公众不应随意点击任何自称来自选举局的链接。“同时，选举局不会通过短信或电话要求公众提供任何银行或个人信息。”

发言人也说，选民应通过官方途径，如到选举局官方网站（www.eld.gov.sg）或Singpass查询自己的投票情况。至于无法通过电子方式确认的选民，可拨打选举局热线1800-2255-353查询，或者到附近的民众俱乐部或ServiceSG服务中心查阅选民册。

《联合早报》星期五（25日）也报道，网络上也出现了假冒总统候选人陈钦亮的诈骗贴文，还附上机构识别号码（UEN），呼吁公众捐款。陈钦亮的竞选团队过后向媒体透露，他们已经报警。

警方受询时证实接获有关报案，并正在调查。警方已经冻结了上述与PayNow机构识别号码有关联的银行户头，并暂停了捐款页面上的GrabPay电子钱包。