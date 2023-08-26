内政部不接受任何歧视 政策和训练防止歧视

包括种族歧视在内，新加坡内政部不接受任何职场歧视，会从政策和平日训练着手防止歧视行为发生。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（8月21日）接受《每日新闻》（Berita Harian）的播客访问时，谈到我国有哪些防止歧视的保障，以及如何为少数群体建立安全环境。

2023年7月，36岁男警员尤瓦拉贾（Uvaraja）被发现倒卧义顺6道第393座组屋地面层，送院后不治。尤瓦拉贾生前在脸书贴文称在警队遭到种族歧视，事后也有其他前警员称自己曾被霸凌和歧视。

尚穆根重申内政部不允许体制内出现任何歧视行为，从他到警察总监等由上而下的不同官职都必须肩负起防止歧视的责任。

他说，防止歧视的理念也应该包括训练过程。无论是见习生或军官，各级别的训练，每一个阶段都应该灌输种族主义，以及其他种类的歧视都是不可接受的。

“这不局限于种族歧视，即使是性骚扰，或是发表贬损宗教的言论，这些都是不可接受的。”

尚穆根说，2019年至今，内政部处理310起涉及内政部工作场所的案件，占内政部2万9000名职员的约1.1％。当中，六起案件涉及种族歧视，其中三起经过调查后发现没有足够依据，其余三起，当局已经采取行动。

他说，许多匿名的调查问卷结果显示，种族歧视不是大问题，甚至不是问题，但当局不会因此松懈，会继续宣导防止歧视的教育。

尚穆根：职场公平法明年提呈国会 禁止职场歧视

他指出，明年将提呈国会的职场公平法是一项重要的法律，规定雇主不可以因为员工的种族和宗教等个人特征而歧视他们。

政府在2023年8月初接纳职场公平劳资政委员会提出的22项防止职场歧视建议，为受到职场歧视的弱势群体，如年长者和残障者提供法律保护。

一旦2024年下半年提呈给国会的职场公平法通过，任何与年龄、国籍、性别、婚姻、怀孕、看护责任、种族、宗教、语言、身体残障及精神状况相关的职场歧视行为，将被禁止。