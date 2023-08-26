13人涉恶意软件盗户头资料案 落网者包括15岁少年

骗子以广告为饵，诱使安卓手机用户下载恶意软件，再远程操控盗取银行户头资料。13名涉案男女在警方执法行动中被捕，当中包括两名年仅15岁的少年。

新加坡警察部队星期六（8月26日）发文告说，商业事务局和警察情报局于8月14日至25日展开为期11天的全岛反诈骗执法行动，逮捕了17岁至25岁的七男四女，以及两名15岁少年。落网的13人，被指参与近期利用恶意软件诈骗银行户头的案件。

此外，另有两名分别为29岁和39岁的女子，以及一名15岁少年正协助警方调查。

初步调查显示，上述13名落网的嫌犯被指交出自己的银行户头、网银资料或提供Singpass资料来换取金钱利益，让诈骗案得以进行。

案件的调查仍在进行中。

今年1月以来，警方接获越来越多有关恶意软件的诈骗案件，受害者的安卓手机被不法分子侵入，导致他们的银行户头出现未经授权的交易。在此之前，这些受害者从未向任何人提供网银资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料。

文告指出，误坠这类骗案的受害者通常是在脸书等社交平台看到广告，如推销清洁服务、宠物美容，以及售卖海鲜杂货商品等。受害者联系“卖家”有意选购商品或服务后，对方就会以购物下单为幌子，要求受害者下载藏有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK），设下圈套。

骗子接着会通过电话或短信说服受害者开启安卓手机的无障碍功能（accessibility），借此削弱手机的安全层级，以远程操控受害者的手机。这也意味着，骗子可以从中记下受害者在手机上的每一次按键，窃取储存在手机的银行资料，甚至登录银行的手机应用，将钱骡添加为收款人并转钱，或提高转账额度。骗子还可能删除银行通过短信或电邮发来的转账通知，借此藏形匿影。

警方提醒公众，切勿点击可疑链接、扫描来历不明的QR码，或从第三方网站或不明来源下载手机应用，以免遭恶意软件侵入，威胁信息安全。公众应从官方应用商店下载手机应用，并开启手机的安全设置，如屏蔽安装未知来源的手机应用。安装应用前，也须先留意其下载次数和用户评论。